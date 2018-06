Costiera Amalfitana. Riceviamo e pubblichiamo “La verità” una lettera in merito alle Elezioni Amministrative che si terranno a Scala

Direttore in riferimento alla lettera ricevuta da “first lady” e da LEI pubblicata mi preme fare delle precisazioni che molti miei concittadini Scalesi non vogliono ( non possono) esternare. Il sorriso dell’umiltà di cosa? Ignorare il disagio giovanile, fare favoritismi ad una singola associazione, richiamare dei giovani per un video che “secondo Lui” minava la pace del paese, un campo sportivo inutilizzabile perché nn regolamentare, rifiutare l’aiuto di una attività commerciale nel costruire un ascensore per il parco del dragone ( per poi metterlo nel programma elettorale????) il quale non può essere usufruito da disabili, monumenti storici non valorizzati, di come qualche suo familiare si sia ritrovato un negozio sulla piazzetta nuova ( e qui anche la curia non ha mai dato risposte), un paese che serve solo come dormitorio per turisti in quanto le attrattive su citate sono chiuse e non valorizzate, ora si inneggia alle 30.000 presenze del 2017 ma quei soldi perché non vengono utilizzati per promuovere il territorio ( vedi la BIT di Milano, fiera di Rimini, mostra archeologica di Paestum ecc???? )per incompetenza mancanza di progetto o cosa??? Ecco a tutte queste domande c’è una sola risposta o meglio una parola APPARIRE si perché parliamoci chiaro se non era per il parente che aveva conoscenze chi era il SINDACO??? Quali esperienze aveva maturato a livello politico???? Ora denigra un gruppo di giovani che ha scelto di mettersi in gioco e cerca di dare risposte ad un popolo che si pone domande ma hanno PAURA di cercare le risposte. Questa non è umiltà è egocentrismo. Un amico una volta mi disse “ la storia ma ancor di più la memoria storica sono il volano per il futuro perché senza di essa non si può PROGETTARE il futuro “. Ora agli amici di SCALA chiedo di fare appello alla LORO memoria storica e di votare con la propria coscienza in piena LIBERTÀ il 10 giugno

“Ma.Ci”