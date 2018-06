Costiera Amalfitana, nuova vacanza milionaria per Magic Johnson? Ecco le indiscrezioni dagli Usa

Magic Johnson, l’ex cestista statunitense potrebbe ritornare di nuovo in Costiera Amalfitana per le vacanze estive. Una tradizione solida della famiglia Johnson da un po’ di tempo è infatti quella di saltare dall’altra parte dell’Oceano per concedersi le vacanze in Italia, solitamente a bordo di lussuosi mega yacht. Quest’anno infatti, secondo le indiscrezioni del magazine di gossip americano Tmz, i Johnson torneranno in Europa a bordo di un mega panfilo dal 3 milioni di dollari.

I giornalisti del rotocalco sembrano aver appreso la notizia dai diretti interessati, ossia dalla coniuge dell’ex campione dei Lakers, Cookie Johnson, che in un dialogo con i propri figli a Beverly Hills diceva che sarebbero salpati prossimamente per la Costa d’Amalfi, a bordo di un superyacht da 700mila dollari alla settimana: ovviamente si tratta di un “imbarcazione” completa di comfort inimmaginabili, come palestra, cinema, vasche idromassaggio, un’enorme sala da pranzo, ascensore e una pista d’atterraggio per l’elicottero. Non è la prima volta che il grande sportivo naviga lungo il Tirreno con la famiglia al completo e tali comodità: l’anno scorso per 58 giorni ha speso 2 milioni di dollari.