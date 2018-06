Costiera Amalfitana, mega operazione antidroga: arresti a Maiori, Atrani, Minori, Tramonti, Ravello e Amalfi

Mega operazione antidroga da parte dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi nelle prime ore dell’alba in Costiera Amalfitana. Un’operazione che avevamo anticipato nei giorni scorsi e che è scaturita da un’indagine accurata e certosina che dura da tempo, la quale ha visto coinvolta anche la stazione dei Carabinieri di Maiori, e che ha cercato di trovare i punti cardine della rete di spaccio nei territori della Divina.

In diversi Comuni della Costiera, in particolare Maiori, Minori, Atrani, Tramonti, Ravello e Amalfi, sono state arrestate in totale 22 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di spaccio di sostanze stupefacenti e di estorsione e favoreggiamento.

Ma non è tutto. I Militari stanno, in questi minuti, portando a compimento 16 perquisizioni domiciliari nei confronti di altrettanti indagati. I dettagli dell’operazione saranno resi noti alle ore 10,30 attraverso una conferenza stampa presso la Procura della Repubblica si Salerno.