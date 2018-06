Costiera Amalfitana, la modella belga Noémie Happart si rilassa a Positano – FOTO

Anche la splendida modella belga Noémie Happart è in vacanza in Costiera Amalfitana. A rivelarlo la stessa affascinante 25enne tramite una foto super colorata pubblicata sul proprio profilo ufficiale Instagram. Nella didascalia la bella Noémie sottolinea e manifesta tutta la sua felicità.

La modella, che è stata Miss Belgio nel 2013, si è sposata nel 2017 con il famoso calciatore Yannick Carrasco, ex Atletico Madrid, ora in forza ai cinesi del Dalian Yifang, per un matrimonio che è stato definito da molti tabloid e quotidiani di gossip come il matrimonio dell’anno. Una cerimonia che si tenne a Grâce-Hollogne, comune francofono nella provincia di Liegi, paesino d’origine della modella.