Costiera Amalfitana, il difensore brasiliano Luan in vacanza a Ravello. Tappa anche a Capri

Altro volto noto in vacanza in Costiera Amalfitana. Questa volta si tratta del difensore brasiliano Luan Garcia Teixeira, meglio noto come “Luan“. Il calciatore in forza al Vasco da Gama ha postato una foto insieme alla compagna e al loro figlioletto sul proprio profilo ufficiale Instagram mentre si trovava a Ravello. Successivamente ha fatto anche tappa a Capri.

Luan è un difensore classe ’93 che è stato nel giro della Nazionale brasiliana giovanile: nel 2013 è stato convocato dal Brasile Under-20 per disputare il Campionato sudamericano, collezionando 4 presenze; mentre è stato convocato per le Olimpiadi 2016 in Brasile, con cui ha vinto l’oro olimpico.

Qualche anno fa è stato vicinissimo ad approdare in Serie A, con la maglia del Torino.