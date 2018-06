Ancora celebrità e volti noti in Costiera Amalfitana. Dopo la notizia della visita dell’attore irlandese del Trono di Spade Aidan Gillen (leggi qui), abbiamo saputo che anche l’ex attaccante dell’Udinese e della Nazionale Antonio “Totò” Di Natale è a Positano. L’ex bianconero ha postato una foto su Instagram dove ha rivelato, appunto, di essere in vacanza nella perla della Divina e successivamente, da poco, ha fatto tappa al ristorante “La buca di Bacco”: un’accoglienza super per lui da parte di Nello D’Esposito (che ringraziamo per la foto) e da parte di tutto il preparatissimo staff del locale.

Di Natale è annoverato tra i più prolifici attaccanti della storia del calcio italiano, visto che attualmente è il sesto realizzatore di sempre del campionato di Serie A con ben 209 gol. Ha vinto per 2 stagioni consecutive (2009-10 e 2010-11) la classifica cannonieri della Serie A e nel gennaio del 2011 è stato nominato Migliore calciatore italiano 2010 dall’Associazione Italiana Calciatori (AIC).

Oltretutto, è primatista di presenze e di reti con la maglia dell’Udinese in Serie A (385 presenze e 191 reti) e nelle competizioni UEFA per club (37 presenze e 17 reti). Nato a Napoli da papà Salvatore e mamma Giovanna, ha quattro fratelli, Paolo, Michele e Carmine, Angelo e una sorella, Anna.