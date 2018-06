Costiera Amalfitana: 13 giugno gli interrogatori per i giovani agli arresti domiciliari

Sono fissati per mercoledì 13 giugno, presso il Tribunale di Salerno, dinnanzi al giudice per le indagini preliminari Stefano Berni Canani, gli interrogatori per i tredici giovani della Costiera amalfitana da lunedì scorso agli arresti domiciliari e gli altri sottoposti all’obbligo di firma nell’ambito di “Rewind”, l’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Amalfi che ha visto 45 indagati di cui 22 destinatari di misura cautelare e gli altri a piede libero per spaccio di droga, estorsione e favoreggiamento.

L’indagine, condotta dalla Compagnia dei Carabinieri di Amalfi e durata due anni, ha permesso di svelare un preoccupante spaccato dell’universo giovanile della Costiera Amalfitana fortemente condizionato dallo spaccio e dall’uso sistematico di sostanze stupefacenti anche fra i minori, nonché la forte contesa della “piazza” costiera perfino con atti violenti.

Assistiti dai propri legali, i giovani dovranno presentarsi alle 10 e 30 presso l’ufficio del Gip (stanza 317 – III piano).

Intanto stamani gli interrogatori in carcere per i 4 arrestati che si trovano a Fuorni.