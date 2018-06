Costiera Amafitana Autobus pieni turisti e residenti restano a piedi

di Michele Pappacoda In Costiera Amalfitana non sono solo i turisti costretti a restare a terra ma anche i residenti che viaggiamo tutto l´anno e per colpa dei disservizi del trasporto ne paghiamo le pene. Si viaggia come bestie stipati nei pullman uno addosso all´altro. E questo è il biglietto da visita che diamo ai turisti. Non se ne può più.