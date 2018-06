Costiera Amafitana Autobus pieni di turisti , anche linee da Sorrento per il Sentiero degli Dei, e residenti restano a piedi

di Michele Pappacoda In Costiera Amalfitana non sono solo i turisti costretti a restare a terra ma anche i residenti che viaggiamo tutto l´anno e per colpa dei disservizi del trasporto ne paghiamo le pene. Si viaggia come bestie stipati nei pullman uno addosso all´altro. E questo è il biglietto da visita che diamo ai turisti. Non se ne può più.

Una situazione che si ripete da Amalfi a Positano, per i tanti che vanno verso Sorrento con gli autobus della SITA in particolare servizi dedicati ai turisti, che sono tantissimi. Linee dedicate anche dirette per il Sentiero degli Dei che partono dalla Penisola Sorrentina già pieni, passano Positano, Praiano vanno a Bomerano di Agerola, scaricano i turisti , a volte a frotte di decine, che si avventurano sul Sentiero degli Dei, senza guida, visto che il sentiero è ancora ufficialmente chiuso in alcuni tratti, e vanno allo sbando.

Gli autobus della SITA ( Non per colpa degli autisti, molti confondono le nostre critiche al servizio alle persone, che non abbiamo mai sognato di criticare… La colpa è delle poche corse che consente la società e la Regione Campania!) lasciano a piedi i residenti, è vero, ma anche gli stessi turisti, a centinaia, che fanno di questi problemi il loro principale complain dei viaggi nella Divina con articoli su giornali all’estero..

Noi nel segnalare i problemi vogliamo cercare di contribuire al miglioramento dei servizi stimolando ad intervenire istituzioni e società civile.

