Costa d’Amalfi, relax anche per il cestista dell’NBA Karl Anthony Towns

La Costiera Amalfitana si conferma la meta preferita per le vacanze dagli sportivi, dai calciatori come Ciro Immobile e Sergi Roberto ai cestisti come Paul Gasol. Mentre aleggiano indiscrezioni sulla prossima “pazza” vacanza di Magic Johnson, si è concesso una pausa dagli impegni agonistici una promessa della NBA: si tratta del centro dei Minnesota Timberwolves, Karl Anthony Towns.

L’atleta 23enne statunitense con cittadinanza dominicana è stato accompagnato confortevolmente dalla Ravello Transfer Service con alla guida il driver Diego Amato, che ha pubblicato sui social la foto con il campione. Towns ha approfittato della rilassante vacanza in Costiera per visitare Amalfi e Ravello, e nella Città della Musica ha degustato anche specialità locali.

Karl Anthony Towns è alla sua terza stagione tra i professionisti e nell’ultima stagione ha totalizzato 82 gare e una media punti a partita 21,3: il centro proveniente dall’Università del Kentucky era la prima scelta del draft 2015 e ha ridato lustro alla formazione del nord ovest, superando da rookie il precedente record appartenuto a Shaquille O’Neal del giocatore più giovane a mettere a segno 25 punti, all’età di 20 anni e 66 giorni (27 punti vs Dallas Mavericks). Nel 2016 Towns viene premiato Rookie of Year e quest’anno ha riportato i Timberwolves dopo 14 anni ai playoff.