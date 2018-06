Un maltempo improvviso a colto di sorpresa la Costiera Amalfitana, con la “trobbea” ossia l’acquazzone che ha messo a repentaglio i programmi di turisti e viaggiatori, in giro per la Divina. La pioggia, alternata a schiarite, secondo le previsioni del tempo dovrebbero proseguire fino alle 20 di stasera: la consistenza delle precipitazioni non dovrebbero compromettere le temperature massime (intorno ai 24°), ma questa perturbazione porterà un po’ di fresco su tutta la Costiera.

Non è stata preannunciata nessuna allerta dagli organi di Protezione Civile Regionale, ma secondo il bollettino, si raccomanda di verificare il regolare funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque e tenere sotto osservazione possibili fenomeni di ruscellamenti, che possono trasportare a valle di detriti, o allagamenti. Il monito è anche quello di controllare le strutture soggette alle sollecitazioni dei venti (rami, tegole, coperture in genere, cartellonistica stradale e pubblicitaria, lampioni, impalcati, strutture provvisorie, gazebo, ecc.) e le aree alberate del verde pubblico.