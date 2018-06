Costa d’Amalfi, lascia la guida mister Alfonso Contaldo

Un fulmine a ciel sereno coglie la Costiera Amalfitana calcistica: mister Alfonso Contaldo lascia la formazione del Costa d’Amalfi. La notizia è stata diffusa attraverso i canali social della società biancoblu, che nell’ultima stagione ha raggiunto una salvezza in extremis nel girone B di Eccellenza: “L’allenatore per motivi strettamente personali non siederà sulla nostra panchina nella prossima stagione. Vogliamo ringraziarlo per tutto il lavoro svolto fino ad oggi, e augurargli tutto il bene possibile”. Nel comunicato è stato anche detto che a breve la società individuerà un successore, molte sono le ipotesi: la società potrebbe ingaggiare un trainer disoccupato della categoria o sfruttare i suoi buoni rapporti con la Salernitana per attingere dallo staff tecnico giovanile.