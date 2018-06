Costa d’Amalfi, in espansione il mercato immobiliare turistico. Richiesta dagli USA ma anche da Sorrento

Un fenomeno in espansione nella Costa d’Amalfi è il mercato immobiliare turistico, con particolare interesse per i principali centri del nostro territorio e non solo. Recentemente è stato infatti rilevato un aumento delle compravendite degli immobili, destinate a diventare case vacanza e B&B, fenomeno che interessa anche la Penisola Sorrentina: infatti gli acquisti per uso di investimento sono aumentati del 18,5%, mentre crescono del 6,2% per le acquisizioni per casa vacanze.

Il secondo semestre del 2017 vede ancora valori in diminuzione nelle località di mare in Italia con i prezzi che sono scesi circa del 1,1%. Le regioni dove si segnala una lieve ripresa dei prezzi sono Veneto con una crescita del +2,7% e Sicilia +0,9%. Campania, Basilicata e Molise sono stabili. Tengono comunque l’Emilia Romagna praticamente stabili con -0,2%, la Puglia e Sardegna in leggero calo.

“Si conferma l’interesse degli acquirenti stranieri in particolare in Campania e le principali mete turistiche come la Costiera amalfitana , Amalfi e Positano, ma sopratutto Praiano sta in crescita – spiega Paola d’ Esposito di Progetto Casa Immobiliare -. I prezzi stanno diventando interessanti e gli investimenti stanno arrivando dagli USA ma anche da Sorrento . Il caos del traffico fa scendere anche i prezzi”

Gli stranieri amano soprattutto i borghi sul mare, ed infatti acquistano spesso abitazioni d’epoca, oppure soluzioni indipendenti posizionate in zone più defilate ma con vista panoramica sul mare.

Quasi sempre hanno budget importanti, talvolta fino al milione di euro. Gli italiani invece hanno budget più bassi che non superano i 300 mila euro e per questo motivo scelgono appartamenti non lontani dalle spiagge e, se possibile, con spazio esterno e panoramica.