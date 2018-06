Costa d’Amalfi, al via il biglietto unico “Costiera Terra & Mare”: accordo Sita-Travelmar

Un passo importante è stato compiuto in Costiera Amalfitana e in Penisola Sorrentina sul fronte trasporti: Sita Sud e Travelmar hanno trovato un accordo per emettere un nuovo tagliando per viaggiare sulle proprie linee agevolmente. Il biglietto unico valido per il trasporto pubblico si chiama “Costiera Terra & Mare” e servirà soprattutto per migliorare la situazione della viabilità in Costiera.

Il tagliando emesso dalle due aziende permetterà di collegare i principali centri di Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina, senza dover acquistare diversi biglietti, rendendo più agevole la vita dei turisti che si apprestano viaggiare sul nostro territorio: “Così visitare la Costiera Amalfitana sarà un’esperienza ancor più rilassante, piacevole ed unica” rivela l’amministratore di Travelmar Marcello Gambardella.

“Costiera Terra & Mare” sarà acquistabile a partire da sabato 16 giugno presso tutti i punti vendita SITA e le biglietterie Travelmarm, consentendo agli utenti di usufruire di un numero illimitato di spostamenti sui bus SITA e di un passaggio marittimo sulle linee Travelmar, con un unica tariffa di 13 euro. La validità del ticket è dalla vidimazione fino alla mezzanotte dello stesso giorno.