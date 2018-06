Costa d’ Amalfi. Agostino Ingenito “Cordoglio per decesso, ma vergogna per i mancati presidi in Costa d’ Amalfi”

Vietri sul Mare, Costa d’ Amalfi . Cordoglio per decesso 75 enne in spiaggia a Vietri sul Mare ma resta vergogna per i mancati presidi medici lungo le spiagge e per il caos e le difficoltà di mobilità in Costiera Amalfitana, autentica gabbia sovraffollata. “Turismo ha bisogno di sostenibilità con sicurezza e servizi. Esprimo il mio personale cordoglio e degli altri operatori turistici per il decesso a seguito di un infarto di un 75enne mentre trascorreva qualche ora di relax in spiaggia a Vietri sul Mare. Gli inquirenti valuteranno la vicenda ma il caso deve far riflettere e sollecitare ad individuare soluzioni non più procrastinabili . Da componente dei distretti Turistici della Campania e del Gal Terra Protetta chiedo che sia aperto un tavolo immediato con la Prefettura, Comuni,Asl ed operatori- dichiara Agostino Ingenito – Serve una rete di presidi medici lungo le spiagge, defibrillatori e facilità di mobilità sostenibile in Costiera Amalfitana. Ci vuole troppo tempo per raggiungere il presidio ospedaliero di Castiglione che va potenziato. Medesima richiesta che va estesa in Penisola Sorrentina che rischia di implodere per il traffico lungo la vecchia statale, ulteriormente rallentato in galleria e nell’imbuto autostradale di Castellammare”.