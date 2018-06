Cose da pazzi in Costiera amalfitana. In piena stagione al lavoro la Draga per la condotta fognaria a mare fra Cetara e Vietri sul mare

La Draga pronta ad iniziare localita Fuenti.

Lavori della Provincia di Salerno iniziati a febbraio poi interrotti ed incredibilmente proseguiti a giugno con l’acqua del litorale che poi diventa melma ….o almeno color marrone che dir si voglia.

La Costa d’ Amalfi terra di nessuno, non esisto regole di buon senso. Dopo la “guerra” fra i comuni di Vietri e Cetara, dove il primo accusava il secondo di voler far passare la condotta senza permesso, mentre Cetara ha poi riferito che hanno fatto una conferenza dei servizi per lo scopo. Dopo l’inchiesta della Procura della Repubblica di Salerno che ha coinvolto anche il Consorzio dell’Ausino di Cava de Tirreni anche questo…

FOTO La Draga all’opera per la Condotta fognaria Cetara /Salerno Lavori iniziati a febbraio per soli scopi elettorali … questa è la Campania