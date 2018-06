Pizza a Metro -Vico Equense [NA]

Una delle novità di questa edizione, voluta fortemente da Gennarino per festeggiare un locale storico della sua Vico Equense. Saliranno in cattedra circa 50 chef stellati che si “sfideranno” a colpi di alta cucina dividendosi in “brigate” per dare vita ad una vera e propria “lezione magistrale” che gli ospiti difficilmente dimenticheranno.

Donazioni in favore delle associazioni onlus selezionate per questa edizione.

Questi gli chef presenti alla serata:

Antonino Cannavacciuolo Villa Crespi – Orta San Giulio (No)

Gennaro Esposito Torre del Saracino – Vico Equense (Na)

Giuseppe Abbate Pizza a Metro – Vico Equense (Na)

Cristian Cinque Pizza a Metro – Vico Equense (Na)

Raimondo Cinque Pizza a Metro – Vico Equense (Na)

Alberto Annarumma Casa del Nonno 13 – Mercato San Severino (Sa)

Giuseppe Aversa Il buco – Sorrento (Na)

Silvia Baracchi Il Falconiere – Cortona (Ar)

Paolo Barrale Marenna – Sorbo Serpico (Av)

Salvatore Bianco Il Comandante – Hotel Romeo Napoli

Marco Bottega Aminta Resort – Genazzano (Rm)

Cristina Bowerman Glass Hostaria – Romeo – Roma

Graziano Caccioppoli Maxi – Hotel Capo La Gala – Vico Equense (Na)

Stefano Ciotti Nostrano Di Stefano Ciotti – Pesaro (Pu)

Lorenzo Cogo Ristorante El Coq – Vicenza (Vi)

Lorenzo Cuomo Re Mauri – Salerno

Gianluca D’agostino Veritas – Napoli

Umberto De Martino Florian Maison – San Paolo D’argon (Bg)

Rocco De Santis Il Santa Elisabetta – Hotel Brunelleschi Firenze

Giovanni De Vivo Il Mosaico – Hotel Terme Manzi – Casamicciola Terme Isola D’ischia (Na)

Patrizia Di Benedetto Bye Byeblues – Palermo

Giuseppe Di Iorio Aroma – Roma

Danilo Di Vuolo La Caletta – Vico Equense (Na)

Paolo Gramaglia Ristorante President – Pompei (Na)

Nicola Gronchi Bistrot – Forte Dei Marmi (Lu)

Vincenzo Guarino Il Pievano – Gaiole In Chianti (Si)

Giuseppe Guida Antica Osteria Nonna Rosa – Vico Equense (Na)

Domenico Iavarone Jose Restaurant – Torre Del Greco (Na)

Raffaele Lenzi Berton al Lago – Hotel il Sereno – Torno (Co)

Franco Madama Magnolia – Roma

Rosanna Marziale Le Colonne Caserta

Ivan Milani Al Pont De Ferr – Milano

Antonino Montefusco Terrazza Bosquet – Grand Hotel Excelsior Vittoria – Sorrento (Na)

Luigi Nastri Creta Osteria – Cortona (Ar)

Fabio Pesticcio Ristorante Il Papavero – Eboli (Sa)

Domenico Pichini Il Tufo Allegro – Pitigliano (Gr)

Errico Recanati Ristorante Andreina – Loreto (An)

Gennaro Russo La Sponda – Hotel Le Sirenuse – Positano (Sa)

Domingo Schingaro Due Camini – Borgo Egnazia – Savelettri (Br)

Giuseppe Stanzione Le Trabe – Capaccio (Sa)

Domenico Stile Enoteca La Torre A Villa Laetitia – Roma

Fabrizio Tesse Il Carignano – Torino

Pasquale Torrente Al Convento – Cetara (Sa)

Cristian Torsiello Osteria Arbustico – Valva (Sa)

Cristoforo Trapani La Magnolia – Hotel Byron – Forte Dei Marmi (Lu)

Daniele Usai Il Tino Fiumicino – Roma

Giovanni Vanacore Palazzo Avino – Ravello (Sa)

Claudio Vicina Ristorante Casa Vicina – Torino

Luciano Villani La Locanda del Borgo – Aquapetra Resort – Telese Terme (Bn)

Ilario Vinciguerra Ilario Vinciguerra – Gallarate (Va)

Marianna Vitale Sud – Quarto (Na)

Filippo Cascone Cascone Mastro Fornaio – Lettere (Na)

Salvatore Caccioppoli Panificio ilbuongustaio – Sant’Antonio Abbate (Na)

Antonio Cera Forno San Marco – San Marco in Lamis (Fg)

Massimiliano Malafronte Panificio Malafronte – Gragnano (NA)

INFO & DONAZIONI