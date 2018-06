Controlli nelle stazioni della Circumvesuviana tra Sorrento, Castellammare e Pompei. Sei ladri in azione

Nelle stazioni della Circumvesuviana tra Sorrento, Castellammare e Pompei aumentano i controlli delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei viaggiatori, in pericolo da quando tra i treni e le banchine si aggira una gang di sei pregiudicati, tutti di Castellammare di Stabia, specializzatisi nel furto di portafogli. I sei sono stati già individuati dai carabinieri della compagnia di Castellammare. L’ultima azione di controllo ha permesso di arrestare in flagranza di reato un 50enne stabiese, pregiudicato. L’uomo è stato bloccato lo scorso weekend presso la stazione centrale di piazza Unità d’Italia dopo aver rubato un portafoglio ad un anziano appena salito sul treno. Ora il 50enne si trova ristretto ai domiciliari in attesa del processo. La gang di sei pregiudicati, invece, è ancora a piede libero e si aggira nelle stazioni e sui treni cercando di mettere a segno qualche furto. E’ necessario, quindi, prestare la massima attenzione e segnalare alle forze dell’ordine qualsiasi persona sospetta.