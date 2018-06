Continua la crescita di Msc Crociere, entro il 2016 saranno creati 36.000 nuovi posti di lavoro

La Msc Crociere continua ad espandersi aumentando la propria flotta di navi. La previsione è quella di aggiungere una o due navi ogni anno fino al 2026 per un investimento totale di 11 miliardi di euro. Questo comporterà, ovviamente, una crescente richiesta di nuovo personale e, quindi, una stima di 36.000 nuovi posti di lavoro che andranno a sommarsi agli attuali 70.000 dipendenti con un fatturato complessivo pari 30 miliardi di dollari. Gianni Onorato, ad di Msc, ha dichiarato che nel 2019 la crescita complessiva della società sarà del 28%. Nel 2018 il settore Crociere movimenterà nel Mediterraneo e in particolare nei porti italiani circa 11 milioni di passeggeri, di questi 3 milioni saranno per la Msc. Nel 2019 la Msc passerà a 4 milioni mentre – secondo i dati – il settore arriverà solo a 11,5 milioni. Un ruolo importante in tutto questo – secondo Onorato – è ovviamente la presenza dell’ultima nata, la Msc Seaview che ogni settimana, per tutta l’estate, toccherà Genova, Napoli e Messina. I punti cardine della Msc in Italia sono Genova, Napoli e Sorrento ma vi sono uffici in tutto il mondo, con la copertura di ben 155 Paesi.