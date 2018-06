Consiglio Regionale della Campania: Bove eletto Garante regionale disabili

NAPOLI, 25 GIU – Giuseppe Bove è il nuovo Garante regionale dei diritti delle persone con disabilita’ della Regione Campania. Bove è stato eletto dal Consiglio regionale della Campania, riportando 33 preferenze al termine delle operazioni di voto. Ersilia Trotta ha ricevuto un voto, mentre sono state 10 le schede bianche e una scheda nulla.

“Ringrazio Il Consiglio regionale campano per la fiducia riposta nella mia persona” dichiara Bove “per avermi affidato un ruolo delicato quale è quello di Garante della Persona con Disabilità della Regione Campania.

Con l’impegno e la dedizione più assoluta, sono pronto a mettere al servizio di tutti la mia competenza, la mia seppure breve esperienza maturata da Garante della Persona con Disabilità nel Comune di Villaricca e la voglia di fare per assicurare in Campania il rispetto della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall’Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità) e della legge 5 febbraio 1992, n. 104.”

“Già amico del nostro territorio”, dichiara Michele Vitiello, Presidente del Tavolo di Concertazione del Piano Sociale di Zona Na33 “il Dr. Giuseppe Bove, al quale vanno i nostri più sinceri auguri, ha condiviso con noi le sue esperienze di Garante Comunale di Villaricca, nel corso formativo che abbiamo organizzato con il Tavolo che ho l’onore di rappresentare. La tutela dei diritti delle persone diversamente abili, deve essere impegno universale, per tutte le parti in campo. Siamo certi del suo impegno, e della disponibilità alle istanze della Penisola Sorrentina. Abbiamo per questo già concordato un incontro in Regione”.