Il consigliere regionale Flora Beneduce interviene sulla carenza cronica di sangue all’Ospedale di Sorrento

Flora Beneduce, consigliere regionale di Forza Italia responsabile del Dipartimento Sanità, interviene sulla carenza cronica di sangue all’Ospedale di Sorrento ed accusa l’Asl Napoli 3 Sud di non adoperarsi attivamente per consentire la riapertura del centro raccolta ematico. Il centro donazioni sangue venne chiuso, infatti, nel 2015 per consentire i lavori di adeguamento e messa a norma e da allora non è stato più riaperto negando ai cittadini la possibilità di donare. Un provvedimento che doveva essere momentaneo e che, invece, dura oramai da tre anni. La Beneduce chiede alla Direzione dell’Asl Na 3 Sud di chiarire i motivi di una chiusura così prolungata nel tempo e su questo punto ha presentato un’interrogazione a risposta scritta al Presidente De Luca.