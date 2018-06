Congratulazioni ad un giovane figlio della Costiera Amalfitana che farà sicuramente parlare di sé per il suo talento e le sue doti. Stiamo parlando di Daniele Buonocore, amalfitano, il qualche alcuni giorni fa ha conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica discutendo una tesi in “Sistemi di misura e regolazione per attuatori magnetoreologici”.

Daniele ha conseguito questo egregio ed encomiabile risultato col massimo dei voti: 110! Tra i suoi progetti spicca anche la realizzazione di un circuito elettronico basato sul sistema di controllo delle sospensioni semiattive magnetoreologiche.

Un giovane attivissimo, Daniele, il quale fa parte anche del club Scherma Salerno (sezione sportiva Cava de’ Tirreni): “Daniele è un Campione con la C maiuscola–hanno commentato dal Club- sia in pedana che fuori, e lo ha dimostrato con questo ulteriore trofeo personale, che ha appena conquistato. E’ un motivo di vanto, per l’intero Club, poter contare sulla partecipazione di ragazzi così in gamba, che sanno trovare l’equilibrio perfetto tra lo Sport e le responsabilità professionali e accademiche che si assumono al di fuori della palestra. Continua così, Daniele, ad maiora!”.