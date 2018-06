CONDOTTA FOGNARIA SOTTOMARINA CETARA-VIETRI MARTEDI’ DIBATTITO PUBBLICO, ECCO LE INFO

Finalmente qualcuno fa dibattiti pubblici sui depuratori in Costiera amalfitana . Mentre Positano e Amalfi sono a buon punto degli altri non si può dire, dopo l’inchiesta della procura di Salerno e il presidente della Regione Campania De Luca che è intervenuto da Napoli a Ravello sembra, esclusi Positano e Amalfi, tutto fermo. Mentre a Cetara ci si sveglia improvvisamente in piena estate con lavori che creano problemi

Ecco il comunicato del Comitato Vietrese a cui Positanonews fa i complimenti

CONDOTTA FOGNARIA SOTTOMARINA CETARA-VIETRI

MARTEDÍ 19 GIUGNO 2018

Aula Consiliare del Comune di Vietri sul mare

alle ore 18:00

ASSEMBLEA PUBBLICA

aperta a tutta la cittadinanza

per far conoscere il Grande progetto di “Risanamento Ambientale dei corpi idrici superficiali della Provincia di Salerno” (D.G.R. n. 400/2012) – Comparto Attuativo n. 6 – Area Reginna Maior. Interventi nei Comuni di Cetara e Tramonti – finanziato dal POR Campania FESR (Fondo Europeo Sviluppo Regionale) 2014-2020 – che prevede la realizzazione di una CONDOTTA FOGNARIA SOTTOMARINA per convogliare i reflui del Comune di Cetara nell’impianto di collettamento del Comune di Vietri che si connette a sua volta con l’impianto di depurazione del Comune di Salerno.

Abbiamo invitato all’incontro i tecnici dell’Area Tematica Ambiente della Provincia di Salerno e dell’Ausino S.p.A. Servizi Idrici Integrati che hanno redatto la progettazione ed hanno seguito il complesso iter di esecuzione dei lavori.

S’invita la cittadinanza a partecipare attivamente

Vietri sul mare, 14.06.2018

Il “Comitato vietrese per la difesa dei Beni Comuni”

Per info.: comitatovietresebenicomuni@outlook.it

Si allega link per consultazione on-line del materiale relativo alla progettazione dei lavori della condotta sottomarina Cetara-Vietri disponibile sul Portale Trasparenza della Provincia di Salerno:

C6_CT_Affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori relativi al Comparto 6

https://trasparenza.provincia.salerno.it/index.php?id_oggetto=11&id_cat=0&id_doc=286333

Rtc Quarta Rete – Home | Facebook www.facebook.com Rtc Quarta Rete. 15K likes. Pagina ufficiale dell’emittente campana RTC Quarta Rete – canale 654 DTT.

14 giugno 2018 alle ore 12:00 ·

Puntata del 14 Giugno “Condotta Sottomarina Cetara – Vietri, continua la querelle”

VIDEO

https://www.facebook.com/RTCQUARTARETE/videos/1808532452567177/?hc_ref=ARRoPKgEsisfjWQDweOz-5jkXDFLjv0PahqELpB-mD5Bbk3_2vBXnqui_442DHJyrZk

Comunicato-stampa – Dibattito pubblico sulla vicenda della condotta sottomarina Cetara-Vietri

L’informazione pubblica (trasparenza) è uno dei cardini della democrazia partecipativa. La conoscenza dei termini delle questioni è propedeutica a prese di coscienza e azioni. Bisogna garantire, a regime, questa prassi elementare e molto impegnativa. Peccato non esserci fisicamente. Buon lavoro e alla prossima.

Franco Cinque

Comitato vietrese per la difesa dei Beni Comuni

