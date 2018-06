Conca dei Marini, la tanto discussa ZTL è realtà

Questo regolamento, che non a caso non ho votato…..ha senso solo se i varchi elettronici muniti di telecamere sono autorizzati (ed al momento non lo sono…..!!! ).

In caso contrario come è pensabile controllare e fare passare gli ospiti delle strutture ricettive e tutti gli aventi diritto all’autorizzazione al transito in deroga, mediante il pur volenteroso e abdicante lavoro della nostra Polizia Locale ….?

Il Vostro sempre più perplesso…..

Consigliere Ing. Raffaele CAVALIERE