Conca dei Marini, guasto alle pompe di sollevamento liquami: scatta divieto di balneazione

Scatta il divieto di balneazione sul litorale della Marina di Conca dei Marini. E’ stata pubblicata poco fa, infatti, l’ordinanza con la quale il sindaco Gaetano Frate ha attuato questo provvedimento, che appartiene alla categoria di provvedimenti contingibili ed urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità dei cittadini.

Il tutto è scaturito dal fatto che si sono rotte le pompe di sollevamento dei liquami in località Marina di Conca, per cui lo sversamento dei liquami del troppo pieno dell’impianto di cui trattasi avviene direttamente in mare con inevitabili ripercussioni negative di ordine igienico-sanitario.

Le ditte interessate alla riparazione di detto impianto sono già al lavoro per ripristinare la normale funzionalità dello stesso, ma è stato necessario provvedere ad emettere ordinanza di divieto di balneazione nello specchio antistante l’arenile della Marina di Conca, a salvaguardia della salute pubblica.

Divieto di balneazione che decorre dalla data della presente ordinanza fino al completamento dei lavori di riparazione dell’impianto e quindi fino al pieno ripristino di condizioni di sicurezza per la salute dei bagnanti

Il Comando della PM Servizio Protezione Civile è onerato della collocazione degli avvisi di divieto in

dipendenza della presente ordinanza e dell’interdizione dell’area oggetto della stessa e a vigilare sul

rispetto della presente ordinanza.