Conca Azzurra beach: Il bellissimo stabilimento a Massa Lubrense con la conveniente tariffa All Summer

Una moderna struttura confortevole con 3 piscine di acqua di mare per adulti e bambini, una baia nel Parco Marino di Punta Campanella.

Lo stabilimento Conca Azzurra mette a disposizione della sua clientela numerosi servizi, come l’ ampio parcheggio per auto e moto, le 2 piscine con acqua di mare di cui una è per i più piccoli, uno snack bar, un ristorante con menu alla carta, tavola calda, pizzeria, frutteria ed ampie aree per il Pic-Nic all’aperto.Le conche naturali permettono un’immersione graduale nell’acqua limpidissima della riserva marina “Punta Campanella” alla quale è stata designata la “Bandiera Blu”.Durante la stagione estiva vengono organizzati “Happy Hours”, sedute di acqua Gym e numerose altre iniziative per rendere la vostra giornata al mare sempre più piacevole e ricca di divertimento.