sedicesima edizione di Festa a Vico, ha centrato i suoi obiettivi, a partirelogicamente dalla quota destinata ai progetti sociali: ammonta infatti a circa 270.000 Euro iltotale delle donazioni ricevute dalle Onlus amiche della Festa (la Parrocchia SS. Ciro e Giovanni e l’Istituto Comprensivo Costiero di Vico Equense per la sola serata di domenica, Alts, Fondazione Pro, Noi con Voi per Le Mici e Sos Santobono per tutte e tre le serata della Festa )organizzata e ideata dallo chef Gennaro Esposito, due stelle Michelin de LaTorre del Saracino di Seiano.DOMENICA Un risultato da record che è stato possibile anche grazie allastraordinaria affluenza che domenica ha fatto registrare la Repubblica delCibo. Circa 15.000 persone hanno affollato le strade di Vico Equenseaddentrandosi nelle botteghe, nei giardini e nei cortili che hanno ospitatogli oltre 120 chef intenti a cucinare i loro piatti per un pubblico curioso edappassionato. Nel contempo, da Pizza a Metro è andata in scena una cenaspeciale per festeggiare i 50 anni dello storico locale vicano: “IProfessori all’Università”. A salire in cattedra quasi cinquanta chefstellati, “capitanati” da Gennaro Esposito che per l’occasione ha voluto alsuo fianco l’amico e concittadino Antonino Cannavacciuolo. La passeggiatadei due chef vicani fino alla piazza del paese è stata una festa nellaFesta.LUNEDÌ Nemmeno il tempo di dormire che ha aperto “soSTAnza”, la piazza degliartigiani fortemente voluta da Gennaro Esposito per dare una svolta allamanifestazione portandola “Dalla Terra alle Stelle”. È stato davvero cosìnel senso che le stelle della cucina italiana si sono alternate a “soSTAnza”per una due giorni di incontri tra produttori e chef all’insegna dellaqualità delle materie prime. Uno scambio, anzi una osmosi, tra artigiani –selezionati dai migliori chef del nostro panorama – e cuochi che ha finitocon l’arricchire il patrimonio di conoscenze gsstronomiche dei partecipantia “soSTAnza”. Un giro al Moon Valley lo hanno fatto anchealcuni degli chef che hanno preso parte alla “Cena delle Stelle”, già “soldout” nei giorni antecedenti la kermesse. Del resto, non capita praticamentemai di mettere insieme ai fornelli circa venti chef pluristellati e neppuredi vedere Massimo Bottura preparare e infornare una pizza con i prodottitipici della sua Emilia.Del resto, Festa a Vico èanche sperimentazione e divertimento per gli stessi chef, che hanno chiusola serata di lunedì con il consueto Friends Lounge ballando fino a tardanotte dopo essersi gustati – insieme agli artigiani – i piatti preparatipraticamente in riva al mare sulle splendide terrazze del Convivio.MARTEDÌ Insomma, c’è stata tanta “soSTAnza” a Festa a Vico, anche martedì efino all’ultimo evento in programma, il “Cammino di Seiano”, preceduto da“Una Promessa è una Promessa” alla Torre del Saracino con 11 giovanichef protagonisti nel ristorante di Gennaro Esposito. La Festa ha dunquespostato il suo baricentro verso la Marina di Aequa, dove Gennaro haospitato per una cena a quattro mani a La Torre del Saracino l’amico chef Carlo Cracco che hapure compiuto il “Cammino di Seiano” insieme a circa 70 tra chef e pizzaioli che con illoro street food hanno deliziato oltre 3000 ospiti presenti . Chiusura con laDessert Storm alle Axidie, una tempesta di dolcezza ad opera di 47 pasticceri e pastry chef ed appuntamento alla prossima edizione.