Colantuono e Salernitana, ragionamenti in corso sul rinnovo: il trainer può prolungare in granata fino al 2020

Un accordo di massima era stato già abbozzato durante il briefing di Villa San Sebastiano della scorsa settimana che ha sancito ufficialmente l’avvio della programmazione per la prossima stagione agonistica. A breve potrebbe arrivare il fatidico nero su bianco. Stefano Colantuono e la Salernitana, il matrimonio prosegue e potrebbe farlo ancora a lungo. Con la concreta possibilità di diventare il recordman di longevità sulla panchina granata durante la gestione Lotito-Mezzaroma. Ragionamenti in corso sul rinnovo del contratto che lega il trainer nativo di Anzio al club granata. L’intenzione delle parti è di allungare il vincolo per un’altra stagione portando la scadenza dal 2019 (con opzione di prolungamento automatico in caso di Serie A) al 2020, rivedendo le cifre dell’ingaggio. Quantomeno riguardo la parte fissa. Colantuono ha accettato il progetto societario di miglioramento, tecnico e strutturale. Dalla prossima stagione, infatti, proprietà, management ed allenatore si attendono il salto di qualità non solo dal punto di vista dei risultati sportivi ma anche da quello dell’impiantistica. Un progetto di crescita comune e condiviso sancito a otto mani. A breve potrebbe arrivare anche il nero su bianco e la firma sul rinnovo del contratto. Colantuono e la Salernitana, un matrimonio destinato a proseguire ancora a lungo…