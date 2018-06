Cntinua la coltivazione di cannabis sui Monti Lattari, scoperte e distrutte 2.600 piante

La catena dei Monti Lattari, che protendendosi verso il mare forma la penisola sorrentina, si conferma uno dei luoghi preferiti dai produttori di cannabis. I carabinieri di Lettere, supportati dal nucleo elicotteri di Pontecagnano, hanno scoperto in alcuni terreni demaniali ben 2.600 piante alte dagli 80 centimetri ai 2 metri. In una delle aree, nascosta nella folta vegetazione, le forze dell’ordine hanno trovato anche tutto il necessario per la coltivazione, come zappe e concimi. I militari, dopo far fatto campionare le piante, le hanno distrutte sul posto. Poco meno di una settimana fa, sul cerante lato mare dei Monti Lattari, guardando verso la spiaggia di “Sperlonga”, i carabinieri avevano scoperto e distrutto altre 570 piante di cannabis ed una decina di giorni prima altre duemila ne erano state scoperte tra Castellammare di Stabia e Vico Equense.