CilentoBlu – ArcheoLinea il progetto di mobilità che impiega le Vie del mare come risorsa da valorizzare

Con la prima partenza prevista mercoledì 27 giugno p.v. prenderà il via la stagione 2018 Cilento Blu/Archeolinea – il servizio di collegamento marittimo lungo la costa Campana espletato dal gruppo Lauro in collaborazione con la Regione Campania – Il progetto di mobilità alternativa via mare prevede l’ implementazione dei collegamenti marittimi mettendo in relazione la fascia costiera cilentana con le città di Napoli e Salerno, la costiera Amalfitana, le aree Flegree e Vesuviane e l’ isola di Capri – Le vie del mare rappresentano l’ occasione per la riqualificazione di intere fasce costiere, per promuovere forme di mobilità alternative all’auto privata e favorire la valorizzazione e lo sviluppo dell’attività turistica regionale. “ I servizi di trasporto marittimo consentono un più agevole accesso alle mete turistiche sul mare o nelle zone più interne, attraverso forme di integrazione con altri sistemi di trasporto pubblico, con conseguente incremento del flusso turistico e una riduzione del traffico veicolare su gomma sulle arterie principali. L’ obiettivo fissato resta quello non solo di incrementare i flussi turistici rendendo più agevole il trasferimento via mare dei turisti, ma soprattutto, quello di rendere maggiormente competitiva l’ offerta turistica degli operatori della filiera ricettiva su scala nazionale. Lo sfruttamento delle vie del mare, per una mobilità più agevole, veloce, sicura e di minore impatto ambientale è una strada che da anni il gruppo Lauro persegue e che auspica possa trasformarsi da semplice esperimento estivo a stabile proposta di mobilità in grado di soddisfare le esigenze della collettività.” ( Salvatore Lauro presidente VolaViaMare )

La novità del programma 2018 è costituita dall’ introduzione dello scalo di Seiano lungo la dorsale Archeolinea

“ I vantaggi dell’ inserimento dello scalo di Seiano sono misurabili anche in termini di riduzione dei tempi e dei costi di spostamento, in quanto si è stimato che per spostarsi da Napoli a Positano sfruttando le vie del mare si risparmiano fino a 100 minuti (nelle ore di traffico intenso) abbattendo di oltre il 40% i costi (carburante e pedaggi, senza contare i parcheggi) e contribuendo così a salvaguardare l’ integrità di luoghi che per la loro stessa architettura non possono ospitare un traffico veicolare eccessivo ”- ( Salvatore Di Leva ad. Alicost )

La linea 1, con partenza da Salerno, il sabato e la domenica, toccherà i porti di Agropoli, San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro, Camerota; la linea 2 dal lunedì al venerdì sempre con partenza da Salerno raggiungerà i porti di Agropoli, San Marco di Castellabate, Amalfi, Positano e Capri. La linea 3/A dal martedì al giovedì partirà da Sapri alla volta di: Camerota, Pisciotta, Casal Velino, Capri, Napoli; La linea 3/B – il lunedì e venerdì – con partenza da Sapri, raggiungerà i porti di Palinuro, Acciaroli, San Marco di Castellabate, Capri, Napoli. La linea 1 di Archeolinea – operativa dal martedì al venerdì – partendo da Amalfi giungerà nei porti di Positano, Sorrento, Seiano, Castellammare di Stabia Torre Annunziata, Napoli Beverello, Pozzuoli e, Bacoli. – la linea 1A dal martedì al venerdì partirà da Bacoli prevedendo fermate nei porti di Pozzuoli, Napoli Beverello, Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Seiano, Sorrento, Positano e Amalfi

Anche per il 2018 è stata rivolta particolare attenzione alle tariffe, che in virtù dell’ obiettivo fissato restano particolarmente popolari – proprio per disincentivare l’utilizzo del mezzo privato a vantaggio di quello pubblico e dunque dei collegamenti via mare chi si traducono in assenza di code sulle strade e dunque di vacanze e spostamenti all’ insegna della sicurezza e della tutela dell’ ambiente.

La scelta delle unità che espleteranno il servizio Cilento Blu/Archeo Linea è stata operata in luogo delle esigenze dell’ utenza, del confort durante la navigazione, della sicurezza e degli ampi spazi vitae di cui dispongono. Le unità impegnate sono tutte dotate di aria condizionata, servizio bar e della possibilità – durante la navigazione – di ammirare dai ponti esterni il paesaggio circostante lasciandosi rapire dalla brezza marina e dallo scenario mozzafiato che solo la costa Campana offre.