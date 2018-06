Cilento Sequestrati beni per 100mila euro ad una sedicente \"maga\" di Capaccio-Paestum e dei suoi familiari. Aveva carpito in buona fede denaro per togliere \"malocchi\"

All’esito delle risultanze di un’attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza, il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto, su richiesta della Procura della Repubblica, il sequestro preventivo per equivalente di beni e somme di danaro per oltre 100 mila euro, nei confronti di una sedicente maga di Capaccio-Paestum e dei suoi familiari. La donna aveva convinto a farsi consegnare denaro in buona fede per togliere malocchi e altri fenomeni paranormali