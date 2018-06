Cilento, il primo nido della Caretta caretta: segnalato da un bagnante

E’ il primo nido di Caretta caretta dell’anno, in linea con la scorsa estate.

E certifica, ancora una volta, la qualità degli arenili del Cilento, punto di riferimento imprescindibile per la riproduzione delle Caretta caretta. Di più: a segnalarlo lungo l’arenile di Palinuro, nel comune di Centola, è stato, ieri mattina, un bagnante, che aveva letto il cartellone affisso in tutta la zona dalla stazione zoologica Anton Dohrn, in particolare dal Centro Ricerche Tartarughe Marine di Portici, e da alcune associazioni, tra cui l’Enpa. In attesa dell’arrivo in loco del team di esperti, il cittadino ha artigianalmente delimitato l’area con delle canne. Nella mattinata di oggi, la conferma attraverso l’operazione di associazioni locali, Enpa e Dohrn: sotto la sabbia una tartaruga marina, la prima detta stagione, aveva deposto le uova.

Il nido sarà costantemente monitorato fino alla schiusa, prevista per la seconda metà di agosto.