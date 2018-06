Cilento Ascea , incendio sul sentiero degli innamorati

Ascea, Cilento ( Salerno ) Fiamme sul sentiero degli innamorati. Incendio ieri mattina in località scogliera ad Ascea Marina. Quando i vigili del fuoco del distaccamento di Vallo sono giunti sul posto le fiamme stavano lambendo un chioschetto in legno e una pedana. L’incendio era partito da più punti per cui è stata subito ipotizzata l’origine dolosa. L’episodio intorno alle quattro di eri mattina.

LA DINAMICA

Le fiamme sono state appiccate, si presume, con benzina su una delle piattaforme in legno realizzate nei pressi delle grotte, dall’Ente Parco del Cilento nell’ambito del progetto di riqualificazione di località scogliera. Ad accorgersi dell’incendio è stato il guardiano della società Mediterranea, che ha effettuato i lavori e gestisce l’area. L’operaio ha notato un uomo aggirarsi con fare sospetto. Sarebbe stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza, e ascoltato in mattinata dai carabinieri. A suo carico al momento nessuna accusa. Non è il primo episodio preoccupante che si registra nell’area. Nelle scorse settimane, altri atti di vandalismo sono stati denunciati dalla società. Per fortuna l’incendio ha provocato solo danni materiali, ma l’episodio ha destato preoccupazione per un’area di particolare pregio ambientale, da poco valorizzata grazie al progetto dell’Ente Parco costato milioni di euro.

LE REAZIONI

Rammaricato il sindaco di Ascea, Pietro D’Angiolillo, che annuncia ulteriori misure di sicurezza nella zona, con altre telecamere, oltre a quelle del Parco. «Questi sconsiderati – dice il sindaco – non la faranno franca». Si unisce la rabbia di Gabriele Palladino, amministratore della società Mediterranea. «Si tratta di un increscioso episodio che ci preoccupa, nei giorni scorsi abbiamo subito anche di furti». Sul caso indagano i carabinieri di Vallo, diretti dal capitano Malgieri. L’incendio doloso ha suscitato allarme. In località scogliera stanno sorgendo vari chioschi in legno. Dopo l’inaugurazione del percorso degli Innamorati l’area e stata data in gestione alla società, con la realizzazione di piccole strutture in legno e un’area dove organizzare spettacoli per l’estate. Carmela Santi Il Mattino