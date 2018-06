Cilento, arriva Frecciarossa ma chiudono la biglietteria Da oggi i treni dell’alta velocità ferroviaria ad Agropoli, Vallo, Centola e Sapri

PISCIOTTA – Quarantuno anni trascorsi nelle ferrovie, diciotto in una biglietteria ad aiutare i viaggiatori. Quanti ricordi per Pietro Cetrangolo, ultimo capostazione a Pisciotta-Palinuro. Da domenica scorsa, quando ha finito il turno pomeridiano, Cetrangolo è in pensione. E con lui ha chiuso anche la biglietteria della stazione. Con tutto quello che di negativo ne consegue in termini di immagine e di disagio per i viaggiatori. L’ennesima tegola per lo scalo ferroviario di Pisciotta, uno dei più importanti del Cilento. Le serrande della biglietteria sono ormai chiuse da lunedì. Con il pensionamento di Cetrangolo si volta pagina e le Ferrovie potrebbero compiere un ulteriore passo verso il definitivo smantellamento della stazione dal punto di vista dei servizi gestiti con personale in loco. Un malinconico segno dei tempi. Una notizia negativa per l’intero territorio che giunge, ironia della sorte, quasi in concomitanza con l’arrivo nel Cilento del Frecciarossa che da oggi e per tutti fine settimana estivi fermerà, nelle stazioni di Agropoli, Vallo della Lucania, Centola-Palinuro- Marina di Camerota e Sapri.

Vincenzo Rubano LA CITTA