CILENTO ALTAVILLA SILENTINA, PERQUISITA ABITAZIONE DI UN AVVOCATO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA OPERE D’ARTE

In data 29.05.2018, Uffici di P.G. in servizio presso la Compagnia di Battipaglia, hanno dato esecuzione ad un decreto di perquisizione locale emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno a carico di un avvocato indagato di appropriazione indebita di numerose opere d’arte dell’artista Fernando Mangone di Altavilla Silentina, avendone il possesso quale incaricato alla vendita.

Nel corso dell’operazione sono stati recuperati ben 14 quadri,opere d’arte contemporanea di rilevante valore economico, per un valore complessivo di circa 210.000 Euro, che il professionista deteneva presso la propria abitazione. Il nome dell’artista è balzato agli onori della cronaca di settore per essere entrato a far parte degli “Artisti della Collezione Sgarbi”, nonché per essere stato segnalato anche dal noto critico d’arte Paolo LEVI.

Il sequestro è il completamento di una attività di indagine condotta dalla Compagnia CC. di Battipaglia a seguito della denuncia sporta dal noto artista, il quale aveva affidato le sue opere al giovane professionista, anch’egli originario di Altavilla Silentina, che vantava conoscenze di soggetti interessati all’arte contemporanea con possibilità di esporre le opere in diverse sedi di un noto istituto di credito presente a livello nazionale.