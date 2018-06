CIAO ROSINA

Arrivasti signorina da una isola come te bellissima, subito dopo la guerra. Regalasti al tuo Nicola tante gioie, tanti figli in quel San Vito, oggi celebrato. Curva sotto il peso di tanto lavoro ma sempre dispensavi sorrisi. Non lasci solo un vuoto, ma anche l’amarezza di chi avrebbe voluto ancora e ancora. Condoglianze a tutti i familiari.