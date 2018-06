CIAO PAOLO! UNA SERATA D’ARTE E AMICIZIA

Una serata d’arte e amicizia ad ingresso libero e adatta a ogni età in memoria del benemerito Paolo Perfetto, scomparso a dicembre 2017, con testimonianze, interventi artistici, ricordi e tanta sincera amicizia e passione per la vita, nel segno dei suoi insegnamenti. Conducono Franco Cristallo e Natascia Maresca. Intervengono le Associazioni Cypraea (Cecilia Coppola), Endas (Adele Paturzo- Antonio Volpe- Carlo Alfaro), Unitre Penisola sorrentina (Ambrogio Coppola, Sisa Iaccarino), Musicapnea (Renato Maggio) e ospiti a sorpresa. Foto e video a cura di Mda Set Comunications di Lina e Michele De Angelis. Paolo Ermanno Perfetto nacque a Sorrento, sezione Piano di Sorrento, dove ha sempre vissuto, il 18 aprile 1936 da Luigi, capitano della Marina Mercantile e del Genio Navale, e Maria Acanfora, pianista. Diplomatosi nel 1953 presso l’Istituto Tecnico Commerciale Ernesto Cesaro di Torre Annunziata, si iscrisse alla Facoltà di Economia e Commercio e contemporaneamente conseguì il diploma di Pianoforte presso il Conservatorio di Musica San Pietro a Maiella di Napoli. Questa doppia indole, serio bancario e sensibile musicista, l’ha sempre contraddistinto nella vita. Nel 1956, a soli vent’anni, vinse il concorso nel Banco di Napoli, dove fu assunto nel 1958: prima presso la filiale di Verona, poi, nel corso della carriera, a Nola, Castellammare di Stabia, Sorrento, Vico Equense e Piano, raggiungendo le più alte cariche direttive, e ricevendo la medaglia d’oro ricordo nel trentennale di servizio alle dipendenze dell’Istituto. Parallelamente alla carriera bancaria, ha ricoperto illustri cariche culturali e associative. E’ stato presidente del Collegio dei Revisori dei Conti presso l’Istituto Campano della Storia della Resistenza Napoli. Ha ricoperto il ruolo di Delegato per il Bilancio presso il CAPS (Consorzio Acquedotto Penisola Sorrentina). Impegnato attivamente nel volontariato cattolico, è stato Gestore Delegato della Scuola Primaria Paritaria San Michele Arcangelo in Piano di Sorrento e Componente del Consiglio di amministrazione della Fondazione Casa di Riposo San Michele Arcangelo Onlus in Piano di Sorrento. Nei Lions Penisola sorrentina è stato segretario, consigliere, tesoriere, vice-presidente e presidente. E’ stato a lungo presidente del Panathlon, associazione culturale internazionale attiva in campo sportivo, fondata a Venezia il 12 giugno 1951 con lo scopo di affermare l’ideale sportivo e i suoi valori morali e culturali quale strumento di formazione ed elevazione della persona e di solidarietà tra gli uomini e i popoli. Persona di precisione estrema, è sempre stato strenue difensore della legalità in tutte le occasioni della sua vita professionale e umana. Forse il messaggio più significativo che ci lascia della sua importante eredità morale è che la vita va spesa nel bene, in tutto e per tutto.