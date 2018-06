Cetara Festa di San Pietro e Paolo: BANDA DI SORRENTO, PROGRAMMA E I FUOCHI A MARE. DIRETTA

Sotto la diretta Facebook . Nel fare gli auguri a tutti i nostri lettori ricordiamo che in Costiera amalfitana San Pietro si festeggia a Laurito a Positano ( programma in allegato e negli eventi i fuochi si sparano alle 23,30 a Positano ) e sopratutto a Cetara. Sconsigliamo vivamente di muoversi in auto per Cetara , ma prendete le vie del mare o da Amalfi o Salerno .

Torna il tanto atteso evento in onore del Santo Patrono di Cetara, San Pietro e Paolo, infatti, per il 28 e 29 giugno sono stati confermati i consueti momenti di festa, fino alla processione di venerdì 29 giugno. Inoltre, proprio in questa giornata, l’arrivo dei visitatori potrà avvenire anche “via mare”.

Per assicurare migliori condizioni per la salvaguardia della sicurezza, sono stati disposti specifici servizi con l’intervento di tutte le forze dell’ordine. Inoltre, verrà anche attuato un servizio di controllo della statale 163. Ancora, sul tratto di Statale tra Fuenti ed Erchie, è stato disposto il divieto di sosta per evitare il parcheggio incontrollato.

Per favorire il deflusso dei visitatori, è stato disposto il divieto di accesso sulla statale 163, in direzione Amalfi, dal Bivio di Raito (comune di Vietri sul Mare) fino a Cetara. Mentre sempre per quella sera ci sarà il divieto di transito anche per tutti i veicoli sulla SS Amalfitana, direzione Maiori-Cetara.

Dalle 21,00 del 29 alle 2,00 del 30, per favorire il deflusso dei visitatori, è stato disposto il divieto di accesso sulla Statale 163, in direzione Amalfi, dal Bivio di Raito in comune di Vietri sul Mare fino a Cetara, Corso Umberto I. Mentre dalle 22,30 del 29 giugno fino alle 2 del 30 giugno divieto di transito anche per tutti i veicoli sulla Statale Amalfitana direzione Maiori-Cetara.

Con queste modalità il Comune di Cetara intende contrastare i rischiosi blocchi sulla viabilità della statale amalfitana. Anche l’ultima corsa del trasporto pubblico SITA subirà una deviazione per evitare l’attraversamento della difficile viabilità nel territorio comunale.

Infine, vista la scarsa capacità dei parcheggi sul territorio comunale, chi proviene da Salerno potrà parcheggiare a Cetara, fino ad esaurimento posti. Invece, chi proviene da Amalfi, potrà utilizzare i parcheggi privati in località Erchie.

Il programma

Martedì 26 Giugno- Triduo

Ore 19:30 Rosario- Ore 20:00 S. Eucaristia

Mercoledì 27 Giugno- Triduo

Ore 19:30 Rosario- Ore 20:00 S. Eucaristia

Giovedì 28 Giugno Vigilia di S. Pietro

Ore 19:30 Rosario- Ore 20:00 S. Eucaristia

Giovedì 28 giugno si celebrerà la vigilia della Festa. Alle ore 10:40 ci sarà la consueta preghiera per i caduti del mare, sul porto. Invece, alle ore 19:30 ci sarà l’Eucarestia della Vigilia nella Solennità dei SS, Pietro e Paolo, con una processione per le strade. Seguirà la processione del “Corpus Domini” alle ore 20:00. Inoltre, a seguire in Piazza S. Francesco, ci sarà l’esibizione del Premiato Concerto Musicale “Città di Gioia del Colle”.

Venerdi 29 giugno sarà il giorno della Festa.

alle 7:30 alle 9:30 Celebrazione delle S. Eucaristie.

Alle ore 11:00 la Messa solenne verrà celebrata dal S.E. Mons. Orazio Soricelli. Invece, alle ore 20:00 ci sarà l’eucarestia con i portatori e la solenne processione per le vie del paese con il simulacro di S. Pietro. Infine, alle ore 23:00 ci sarà lo spettacolo di fuochi d’artificio a cura della ditta “Eventi di fuochi C.S.A”, di Salvatore di Matteo da S. Antimo.

Il premiato concerto Bandistico “Città di Sorrento” passerà per le vie del paese invitando a trascorrere la lieta festa.

Ore 22:00 La serata sarà allietata dal complesso bandistico “Città di Sorrento”

Sabato 30 giugno si celebrerà il giorno dopo la festa con il “Concerto Blu”, a cura di Vincenzo Albano, alle ore 21:30 in Piazzetta Grotta. Ci sarà anche un omaggio a Domenico Modugno, con Lalla Esposito.