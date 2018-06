Cetara, collegamenti marittimi per i fuochi di San Pietro: ecco tutte le informazioni

Cetara si prepara ad offrire uno dei spettacoli pirotecnici più belli della Costiera Amalfitana, in occasione della festa di San Pietro del 29 giugno. Il desiderio di assistere a tale evento mobilita molte persone dai paesi limitrofi, sia dal versante della Costiera che da Cava de’ Tirreni e Salerno. Dopo gli incontri del sindaco Fortunato Della Monica con la Prefettura, si è deciso la chiusura della Statale Amalfitana 163 da Vietri sul Mare a partire dalle ore 21, mentre da Maiori dalle ore 22.30.

La migliore soluzione per godere di tale spettacolo è attivarsi per adoperare le vie del mare, che sono le uniche attive, con corse raddoppiate rispetto agli anni precedenti: nove traghetti garantiranno il servizio a partire dalle 18 da Piazza della Concordia a Salerno. Il Gruppo Battellieri Costa d’Amalfi garantirà il servizio di collegamento marittimo con la città capoluogo, con partenze ogni 30 minuti fino alle 22.30 dal Molo Masuccio, facendovi poi ritorno dal borgo marinaro: il biglietto costerà di 5 euro per persona a tratta.

Per informazioni si consiglia di consultare il sito www.gruppobattellieriamalfi.com oppure contattarli a info@battellieriamalfi.com oppure telefonicamente al numero +39 089 87 3446