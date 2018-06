Centro Studi Danza Positano nascono due stelle Melania Mandara e Martina de Martino, show di Tiffany

A Positano , perla della Costiera amalfitana sono nate due stelle , piccole “etoile”, non solo nell’arte della danza, ma nella vita. Sono Melania Mandara e Martina de Martino . Basta vederle sprizzare energia e positività, ragazze in gamba, fattive e concrete, come le vere positanesi, dotate di indiscutibile estro. Davvero complimenti di cuore da tutta la redazione di Positanonews.

Ma Alessandra Ginevra, maestra del centro studi Positano danza, non ha dato solo questa sorpresa ai positanesi per una serata che ha visto tanti protagonisti, fra le ballerine e ballerini , che hanno estasiato il pubblico ed i genitori.

Lo spettacolo, diviso in tre atti, ha visto un presentatore d’eccezione . È chiaro il messaggio di Alessandra Ginevra la quale da la conduzione dello spettacolo alla nota show girl Positanese Tiffany Romano, proprio in un momento dove la tensione tra il mondo LGBT italiano e il nuovo governo è alta. Jacky Romano in arte Tiffany ha vinto nel 2009 il premio di Miss Drag Queen Italia e da allora si esibisce in noti teatri italiani insieme al bagaglino e altre compagnie teatrali. Mai come in questi giorni, dice Tiffany dal palco, abbiamo bisogno di persone come Alessandra che con impegno e dedizione si dedica alle nuove generazioni con la danza e il teatro, senza doversi recare lontano da Positano.

