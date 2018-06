Il Centro di Igiene Mentale resta in penisola sorrentina. Il sindaco di Vico Equense: “Il servizio andrà a Sant’Agnello”

Questa mattina c’è stato un nuovo incontro tra i Sindaci della penisola sorrentina con Antonietta Costantini, direttrice generale dell’Asl Na 3. Al vertice hanno partecipato anche Luigi Esposito, direttore sanitario degli Ospedali Riuniti della Penisola Sorrentina e Grazia Formisano, direttore U.O.C. DS 59. Al centro dell’incontro il tema della sanità pubblica in Costiera, con la questione del trasferimento del Centro di Igiene Mentale di Sorrento, che dopo la fumata bianca di oggi, sarà trasferito al piano terra del distretto dell’Asl di Sant’Agnello. I degenti ospitati nella struttura di via del Mare (meno di dieci secondo il direttore generale Antonietta Costantini) saranno trasferiti nella “Casa del Sole” a Terzigno e nel centro di riabilitazione dell’Oasi San Francesco di Castellammare di Stabia. Questa la soluzione scaturita dopo l’incontro tra azienda sanitaria e amministratori. “Il servizio – assicura il Sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore – rimarrà in penisola sorrentina. Dopo i lavori di adeguamento per rendere funzionali i locali a piano terra individuati a Sant’Agnello, dove sarà spostata l’unità di salute mentale (UOMS), si è trovata una soluzione per le 600 persone che in media si recano al Centro di Igiene Mentale per visite e incontri con medici e operatori. C’è di più. Gli infermieri che prestano servizio al centro di via del Mare a Sorrento, rimarranno in penisola sorrentina”. Nell’incontro fiume iniziato questa mattina e terminato nel pomeriggio, si è discusso anche dello stato in cui versano gli ospedali di Sorrento e Vico Equense. I vertici dell’Asl assicurano i fondi necessari per recuperare le facciate dell’ospedale «Santa Maria della Misericordia» di Sorrento, che versano da anni in uno stato rovinoso, con uno stanziamento di 400.000 euro e 2 milioni di euro invece per l’interno. Lavori di adeguamento previsti anche al “De Luca e Rossano” di Vico Equense e l’arrivo di un cardiologo.