Cava de Tirreni, festeggia con le mazzate. Botte da orbi per il compleanno di 50 anni È successo, domenica notte, in un bar all’inizio del centro storico, dove una donna di Cava de’ Tirreni stava festeggiando 50 anni. Allo scoccare della mezzanotte, dopo aver soffiato le candeline, la festeggiata è stata insultata da una sua conoscente che è poi passata alle mani. Non si conosce il motivo dell’aggressione, fatto sta che la vittima ha subìto la rottura di un dito di una mano, lo strappo di una ciocca di capelli e danni all’abito elegante della serata. La 50enne ha dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso: ne avrà per dieci giorni. Il passaggio successivo, la donna lo ha fatto in commissariato per denunciare la conoscente che l’ha aggredita.