Cava de’ Tirreni. Distrutto da un incendio il bar “Non solo latte”. Si indaga

Intorno alle 4 di questa mattina un incendio ha completamente distrutto il bar “Non solo latte” in Viale Crispi, nei pressi della villa comunale. Le fiamme sono partite dall’interno del locale. I cittadini hanno immediatamente allertato i Vigili del Fuoco che hanno impiegato quasi diverse ore per domare le fiamme. Sul posto presenti anche gli agenti del locale commissariato che hanno aperto le indagini per risalire alla causa del rogo. Non si esclude, infatti, l’origine dolosa.