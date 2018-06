Cava de’ Tirreni. Il Commissariato di Polizia impegnato in una vasta attività di controllo, prevenzione e repressione dei reati

Un’ intensificata azione di prevenzione e repressione delle fenomenologie criminose è stata effettuata dalle Sezioni Volanti e Anticrimine del Commissariato di P.S. di Cava de Tirreni, diretto dal Vice Questore Dott.ssa Marzia Morricone.

Il potenziamento dei servizi, ottenuto anche attraverso l’impiego di pattuglie dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, inviati sul territorio dal Sig. Questore di Salerno, ha consentito di conseguire significativi risultati e di registrare:

Nr. 313 Persone Controllate

Nr. 164 Veicoli Controllati

Nr. 2 Veicoli Sequestrati

Nr. Sequestri

Nr. 1 Patenti Ritirate

Nr. 2 Carte Circolazioni ritirate

Nr. 2 Perquisizioni personali e veicolari

Nr. 17 Contravvenzioni al C. d. S.

Tale incisiva attività oltre a generare una notevole percezione di sicurezza nella cittadinanza, ha consentito altresì di intercettare e denunciare all’autorità giudiziaria, tre cittadini rumeni pluripregiudicati, ritenuti autori di furti in appartamenti in Cava de Tirreni.