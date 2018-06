Cava de Tirreni chiusa la piscina comunale per inquinamento

Cava de’ Tirreni. Acque inquinate nella piscina comunale di Cava de’ Tirreni con divieto di balneazione imposto dal sindaco La Vincenzo Servalli a seguito dei risultati delle analisi chimiche condotte dall’Arpac. Da tali verifiche sarebbe infatti emerso, come si evince dall’ordinanza del primo cittadino, che le acque dell’impianto sono inquinate, ragion per cui la struttura resterà momentaneamente off limits. I dati dell’Arpac sono risultati «non conformi per inquinamento microbiologico relativo alla conta Pseudomonas Aeruginosa sull’acqua di piscina in immissione».

La chiusura è scattata per prevenire qualsiasi tipo di rischio. Contestualmente, al gestore dell’impianto è stato intimato di procedere quanto prima ad interventi di manutenzione e decontaminazione che risolvano il problema, in modo da rendere presto la piscina nuovamente fruibile