Castellammare di Stabia. La Guardia Costiera presidierà il territorio con 6 mezzi nautici e 35 militari

Per questa estate appena cominciata si ripresenta il problema della sicurezza delle persone (cittadini e turisti) nonché quello della tutela dell’ambiente. Per tale motivo la Guardia Costiera, con un’iniziativa denominata “Mare Sicuro 2018”, ha deciso di mettere in campo 6 mezzi nautici e 35 militari per pattugliare la zona stabiese. Negli scorsi mesi la Guardia Costiera ha anche incontrato gli studenti nei vari istituti scolastici per sensibilizzarli sulla condotta da tenere per la propria sicurezza e per quella degli altri, spiegando loro anche come tutelare l’ambiente in cui vivono. Partire dai giovani, infatti, è il modo migliore per garantire un cambiamento che possa condurre sempre di più a dei comportamenti responsabili che preservino la propria città. La Guardia Costiera, durante questa estate, vigilerà in modo particolare sui luoghi adibiti alla balneazione spiegando anche l’importanza della conoscenza delle previsioni meteorologiche e dell’orografia della zona, nonché facendo rispettare le regole di comportamento. Alle imbarcazioni che verranno trovate in regolare con le dotazioni di bordo ed i documenti amministrative verrà rilasciato un adesivo da applicare sullo scafo in modo da evitare ulteriori verifiche.