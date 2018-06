Castellammare di Stabia. Esposto di Andrea Di Martino: “Generi alimentari in cambio di voti”

Questa mattina Andrea Di Martino ha denunciato al commissariato di Polizia una vicenda destinata a far discutere parecchio: insieme alla distribuzione di volantini di propaganda elettorale dei candidati al consiglio comunale vengono distribuiti anche pacchi della spesa con pasta, barattoli di pomodori, latte ed alimenti vari. Su Facebook Tonino Scala pubblica anche le foto di queste generi alimentari consegnati ad alcune famiglie che versano in difficoltà economiche. Una chiara manovra di condizionamento del voto. Scala scrive: “Dopo la consegna della busta con all’interno quello che vedete in foto, c’era un signore che dava materiale elettorale. Non mi hanno voluto dire il nome del candidato. Non so se questo sia legale o illegale, di sicuro é ignobile giocare sul bisogno”. Il candidato della coalizione di civiche Di Martino decide, quindi, di presentare un esposto alle autorità competenti: “Voti di intere famiglie in cambio di una busta della spesa. Candidati al consiglio comunale degli schieramenti avversari che speculano sulle difficoltà degli stabiesi. Avevo lanciato l’allarme nei giorni scorsi, ma non è bastato a fermare questi scellerati. Questa mattina sono andato al commissariato di polizia e in giornata presenterò un esposto. Quello che accade è gravissimo, smettiamola con il tentativo di spostare l’attenzione con richieste inutili e concentriamoci insieme su quanto sta accadendo a Castellammare in queste ore per condizionare il consenso. Gli stabiesi siano liberi di votare. Sulla compravendita dei voti i cittadini saranno al mio fianco in nome della dignità che gli stabiesi sanno dimostrare nei momenti difficili. Per una Castellammare senza padrini e padroni”.