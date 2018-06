Incidente nella notte a Castellammare di Stabia, nella frazione di Scanzano. Un’automobile, FIAT 500, è finita violentemente contro una moto, un T-Max: il motoveicolo nell’impatto è stato quasi completamente distrutto. Sul posto sono celermente intervenute le Forze dell’Ordine per coordinare il traffico al meglio e rimorchiare i mezzi incidentati. Ancora non sono chiare le dinamiche dell’incidente, mentre vi aggiorneremo per quanto riguarda le condizioni degli interessati.