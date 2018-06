Castellammare, datteri di mare pescati a Punta Campanella: denunciati due imprenditori e un pescatore

Continua incessante la lotta della Capitaneria di Porto nei confronti dei pescatori di frodo e, ovviamente, degli acquirenti. Ultima operazione andata a buon fine si è concretizzata nella mattina di ieri, quando sono stati denunciati due imprenditori di Castellammare di Stabia e un pescatore.

Gli uomini della Guardia Costiera del posto, infatti, hanno seguito un pescatore di frodo che era già noto alle Forze dell’Ordine: si è arrivati alla vendita illegale dei molluschi a due imprenditori noti locali, E.G. e E.P. I due, nel bagagliaio del loro SUV, avevano circa due chili di datteri di mare e altri mitili.

Dopo essere stati portati in caserma, i due sono stati identificati e denunciati alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata per reati quali danneggiamento ambientale e ricettazione. Anche il pescatore di frodo che aveva venduto i datteri di mare è stato denunciato.

Il Comandante Guglielmo Cassone ha così commentato le operazioni: “Ora tocca ai consumatori, agli acquirenti di turno che nel corso di mesi e mesi di attività investigativa sono stati individuati dai militari del Nucleo di Polizia Giudiziaria, in considerazione del fatto che se la richiesta cala fino a scomparire questi cd. “Predoni del Mare” non avranno più motivo di immergersi e perpetrare in danno dell’ecosistema marino tale scempio. I militari hanno annoverato nei loro data base informatici centinaia di nomi di acquirenti consumatori del prezioso mollusco bivalve, oltre che diverse decine di esercizi commerciali quali pescherie, trattorie, ristoranti, venditori ambulanti, etc. che non curanti continuano a richiederne soprattutto nei fine settimana, decine di chili a soggetti ed intermediari ben addentrati nel “sistema”, per poi rivenderli ricavandone ingenti guadagni”.