Castellammare al voto, si va al ballottaggio fra Gaetano Cimmino e De Angelis o Di Martino . Fra due settimane Castellammare di Stabia deciderà se il sindaco lo fa Gaetano Cimmino a capo di una coalizione di centrodestra , contro uno dei due fra Andrea Di Martino, candidato di una coalizione di liste civiche e il farmacista Massimo de Angelis, sostenuto dal Pd e da altre civiche.

E’ il candidato del centrodestra che ha avuto più voti di tutti questo dieci giugno, quando a votare è andato il 62 per cento degli stabiesi. Cinque punti percentuali in meno rispetto a due anni fa. I delusi dal ritorno alle urne a Castellammare, per la quarta volta consecutiva prima del tempo, sono rimasti a casa, non è riuscito a convincerli Francesco Nappi alla testa del movimento di Di Maio. Indietro alla conta per vedere se riesce a conquistare il consigliere comunale Tonino Scala, candidato di sinistra con Leu. Esiguo lo scarto di voti tra De Angelis e Di Martino, per capire chi tra i due affronterà Cimmino bisognerà attendere il risultato definitivo atteso in nottata.